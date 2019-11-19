Медики перечислили улучшающих зрение 11 продуктов
Медики перечислили 11 продуктов, употребление которых помогает улучшать зрение. Одним из них оказались яйца, приправленные небольшим количеством соли.
Немаловажной составляющей рациона оказалась рыба, богатая на жирные кислоты омега-3. Речь идет о тунце, скумбрии, форели, сардинах, анчоусах и сельди. Если же человек исключает рыбные продукты из питания, то следует заменить их приемом рыбьего жира ежедневно. Также способствуют улучшению зрения зеленые овощи, а именно капуста и шпинат, которые насыщают организм растительными пигментами – лютеином и зеаксантином, предотвращающих дегенерацию желтого пятна.
Говядина также оказалась в списке, так как богата цинком, а в яйцах содержатся витамин А и лютеин. Улучшить полезные свойства продукта поможет небольшое количество соли и кокосовое масло. Далее идут ягоды – малина, ежевика, черника и клубника. Они насыщают организм антиоксидантами, способствующими его очистке от свободных радикалов. Что касается бобовых и моркови, то первые защищают от катаракты, а вторые за счет наличия витамина А способствуют лучшему поглощению сетчаткой света.
В список также попали цитрусовые, семена льна, а также цельнозерновые продукты. В завершение называется вода, употребление которой помогает избавиться от синдрома сухого глаза.
Немаловажной составляющей рациона оказалась рыба, богатая на жирные кислоты омега-3. Речь идет о тунце, скумбрии, форели, сардинах, анчоусах и сельди. Если же человек исключает рыбные продукты из питания, то следует заменить их приемом рыбьего жира ежедневно. Также способствуют улучшению зрения зеленые овощи, а именно капуста и шпинат, которые насыщают организм растительными пигментами – лютеином и зеаксантином, предотвращающих дегенерацию желтого пятна.
Говядина также оказалась в списке, так как богата цинком, а в яйцах содержатся витамин А и лютеин. Улучшить полезные свойства продукта поможет небольшое количество соли и кокосовое масло. Далее идут ягоды – малина, ежевика, черника и клубника. Они насыщают организм антиоксидантами, способствующими его очистке от свободных радикалов. Что касается бобовых и моркови, то первые защищают от катаракты, а вторые за счет наличия витамина А способствуют лучшему поглощению сетчаткой света.
В список также попали цитрусовые, семена льна, а также цельнозерновые продукты. В завершение называется вода, употребление которой помогает избавиться от синдрома сухого глаза.
Наука
Добавил: Виктория Романовская Сегодня, 01:06