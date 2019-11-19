Медики перечислили улучшающих зрение 11 продуктов





Немаловажной составляющей рациона оказалась рыба, богатая на жирные кислоты омега-3. Речь идет о тунце, скумбрии, форели, сардинах, анчоусах и сельди. Если же человек исключает рыбные продукты из питания, то следует заменить их приемом рыбьего жира ежедневно. Также способствуют улучшению зрения зеленые овощи, а именно капуста и шпинат, которые насыщают организм растительными пигментами – лютеином и зеаксантином, предотвращающих дегенерацию желтого пятна.Говядина также оказалась в списке, так как богата цинком, а в яйцах содержатся витамин А и лютеин. Улучшить полезные свойства продукта поможет небольшое количество соли и кокосовое масло. Далее идут ягоды – малина, ежевика, черника и клубника. Они насыщают организм антиоксидантами, способствующими его очистке от свободных радикалов. Что касается бобовых и моркови, то первые защищают от катаракты, а вторые за счет наличия витамина А способствуют лучшему поглощению сетчаткой света.В список также попали цитрусовые, семена льна, а также цельнозерновые продукты. В завершение называется вода, употребление которой помогает избавиться от синдрома сухого глаза.