АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые связали кожное заболевание, провоцирующее рубцевание кожи на ладонях, с повышенным риском…
EUR 70.53 USD 63.75
Курс валют на 19.11.2019

Медики перечислили улучшающих зрение 11 продуктов

Медики перечислили 11 продуктов, употребление которых помогает улучшать зрение. Одним из них оказались яйца, приправленные небольшим количеством соли.

Немаловажной составляющей рациона оказалась рыба, богатая на жирные кислоты омега-3. Речь идет о тунце, скумбрии, форели, сардинах, анчоусах и сельди. Если же человек исключает рыбные продукты из питания, то следует заменить их приемом рыбьего жира ежедневно. Также способствуют улучшению зрения зеленые овощи, а именно капуста и шпинат, которые насыщают организм растительными пигментами – лютеином и зеаксантином, предотвращающих дегенерацию желтого пятна.

Говядина также оказалась в списке, так как богата цинком, а в яйцах содержатся витамин А и лютеин. Улучшить полезные свойства продукта поможет небольшое количество соли и кокосовое масло. Далее идут ягоды – малина, ежевика, черника и клубника. Они насыщают организм антиоксидантами, способствующими его очистке от свободных радикалов. Что касается бобовых и моркови, то первые защищают от катаракты, а вторые за счет наличия витамина А способствуют лучшему поглощению сетчаткой света.

В список также попали цитрусовые, семена льна, а также цельнозерновые продукты. В завершение называется вода, употребление которой помогает избавиться от синдрома сухого глаза.

+Дзен +Яндекс новости
Наука
Добавил: Виктория Романовская Сегодня, 01:06

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Медики перечислили улучшающих зрение 11…
Выступление Ляйсан Утяшевой в Ростове-на-Дону закончилось…
В Xiaomi разработали гаджет для очистки…
Кристина Орбакайте показала кулинарный талант своей дочери…
Huawei Nova 6 и Honor V30 получат селфи-камеру с…
Сына Бари Алибасова избили во время съемок программы “Пусть…
Эксперты составили список наиболее продаваемых авто на вторичном рынке…
«Мне неприятно, когда Голд прыгает сверху на другом мужике»: Илья Яббаров отчитал возлюбленную за…
Владимир Симонов до сих пор не может смириться с убийством…
Экстрасенс Татьяна Анисимова предсказала звезде "Дома-2" Ольге Рапунцель рождение…
«Гараж 54» создал прозрачные колесные…
Ксения Собчак готовится открыть собственную кулинарию с вегетарианскими и веганскими блюдами без…
Ученые нашли метод создания новых нервных…
"Необходимо подтянуть вокал": Вадим Манукян рассказал, как Ольга Бузова сможет попасть на…
Врач рассказал, как правильно бороться с осенней…
Бывшую участницу проекта "Дом-2" Ольгу Бузову назвали одной из богатейших женщин…
Дочь Анастасии Заворотнюк опубликовала снимок в платье с…
В Турции рыбак обнаружил окаменелости возрастом 7,5 миллиона…
«Получше катафалка»: Максим Виторган подшутил над свадьбой Ксении…
Анфиса Чехова удивила поклонников тонкой…
Максим Виторган публично поблагодарил Ксению Собчак за…
Врачи из РФ рассказали, кому противопоказаны медицинские…
Ксения Собчак трогательно поздравила сына Платона с…
Медики рассказали об опасности выпяченного…
«Я люблю цирк Запашных»: Ксения Бородина обругала затравивших ее…
В Москве по неизвестным причинам скончался трехмесячный…
Ford GT40 из «Ford против Ferrari» выставят на…
"Сводит счеты": Ольга Бузова обидела Майю Донцову на программе "Бородина против…
Тарзан с разрешения Наташи Королевой закрыл ее в мусорном…
Sony запатентовала геймпад для PlayStation…
Ученые с помощью 3D-принтера создали пуленепробиваемые…
Мадонна приняла заполненную льдом…
Женщины выбрали лучший автомобиль 2019…
На Ближнем Востоке люди неолита делали украшения из человеческих…
Дмитрий Быков высказался о конфликте с Верой…
Ученые создали лекарство, способное продлевать жизнь…
Официальным дилерам показали новую модель Chevrolet…
Звезда "Дом-2" Милена Безбородова бросила брата в детдоме, потому что там он находится на полном…
Ученые: Живот растет с возрастом из за снижения активности некоторых иммунных…
Составлен ТОП-5 марок по выручке за 9 месяцев 2019 года в…
Просмотреть все новости