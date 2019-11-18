К выходу готовится самая дорогая модификация Redmi Note 8 Pro за 270 долларов
К выходу готовится наиболее дорогая из имеющихся версия смартфона Redmi Note 8 Pro. Модификация Premium Edition на территории Китая получит ценник на уровне 270 долларов, а стоимость глобальной версии пока не озвучивается.
Инсайдер Судханшу Амбхор сообщил посредством публикации на просторах своего профиля в Twitter о том, что обновленная версия Redmi Note 8 Pro предложит будущим владельцам по меньшей мере 8 Гб ОЗУ, пока доступная ПЗУ должна достигать 256 Гб. Новая модификация Premium Edition в Поднебесной будет доступна минимум за 270 долларов. Однако производитель не заменит процессор на Snapdragon 730G производства Qualcomm, как сообщалось ранее, а поэтому устройство сохранит актуальный MediaTek Helio G90T.
Предполагается, что новинка может появиться и в торговых точках на территории России, но не исключается, что продаваться она будет дороже.
Инсайдер Судханшу Амбхор сообщил посредством публикации на просторах своего профиля в Twitter о том, что обновленная версия Redmi Note 8 Pro предложит будущим владельцам по меньшей мере 8 Гб ОЗУ, пока доступная ПЗУ должна достигать 256 Гб. Новая модификация Premium Edition в Поднебесной будет доступна минимум за 270 долларов. Однако производитель не заменит процессор на Snapdragon 730G производства Qualcomm, как сообщалось ранее, а поэтому устройство сохранит актуальный MediaTek Helio G90T.
Предполагается, что новинка может появиться и в торговых точках на территории России, но не исключается, что продаваться она будет дороже.
Технологии
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 15:15