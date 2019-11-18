Составлен рейтинг регионов России с самыми быстрорастущими зарплатами





Регионом-лидером с быстрыми темпами увеличения зарплат стала Тыва. За первые восемь месяцев года средний заработок вырос на 13% по сравнению с предыдущим 2018 годом. Специалисты отмечают, что данные показатели ускорились за счет увеличения сельскохозяйственного производства, а также благодаря борьбе властей с зарплатой в конвертах. На втором месте оказался Севастополь с показателем 11,6%, а вот третье место досталось Костромской области с результатом в 10,9%.Самым низким показателем роста зарплат удивил Санкт-Петербург. В Северной столице этот показатель достигает всего 3,6 %. Москва заняла среднюю позицию с темпом увеличения средней заработной платы в 8,5%.