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Составлен рейтинг регионов России с самыми быстрорастущими зарплатами

Экспертами был составлен список регионов России с самыми быстрорастущими заработными платами. Издание «Известия», опираясь на данные Росстата, отмечает, что Санкт-Петербург стал регионом с наименьшим темпом роста зарплат.

Регионом-лидером с быстрыми темпами увеличения зарплат стала Тыва. За первые восемь месяцев года средний заработок вырос на 13% по сравнению с предыдущим 2018 годом. Специалисты отмечают, что данные показатели ускорились за счет увеличения сельскохозяйственного производства, а также благодаря борьбе властей с зарплатой в конвертах. На втором месте оказался Севастополь с показателем 11,6%, а вот третье место досталось Костромской области с результатом в 10,9%.

Самым низким показателем роста зарплат удивил Санкт-Петербург. В Северной столице этот показатель достигает всего 3,6 %. Москва заняла среднюю позицию с темпом увеличения средней заработной платы в 8,5%.

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Общество
Добавил: Бердникова Диана Сегодня, 14:18

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