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Ученые: Употребление алкоголя в России к 2020 году сократится в три раза

Ученые Московского городского университета (МГПУ) заключили, что к 2020 году уровень употребления алкоголя в России существенно снизится. Эксперты прогнозируют уменьшение потребления по сравнению с 2016 годом в три раза. Результаты исследования опубликованы в издании «International Journal of Engineering and Advanced Technology».

Исходя из данных Росстата, эксперты рассчитали тенденцию изменения потребительской способности по отношению к алкоголю. «Учитывая рост цен, выявленные взаимосвязи подтверждают прогнозируемую тенденцию снижения распития алкоголя в России. По данным исследования, в 2020 году по сравнению с 2016 годом потребление на душу населения сократится в три раза, а общее потребление алкоголя снизится в 2 раза», - прокомментировала профессор философии и социальных наук Института гуманитарных наук МГПУ Елена Алексейчева. По словам ученых, производство спиртных напитков напрямую влияет на бюджет государства и развитость смежных отраслей хозяйства. Но если посмотреть с другой стороны, то очевидно, что чрезмерное принятие алкоголя приведет к различным заболеваниям общества и снижению продолжительности жизни.

На данный момент в Институте работают над созданием нового проекта, который исследует инфраструктуру сохранения здоровья учащихся и профилактику неинфекционных заболеваний. В планах разработчиков программа для формирования навыков жизни у детей 21 века, а также их родителей и педагогов. Вся методика будет направлена на повышение общего качества жизни.

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Общество
Добавил: Бердникова Диана Сегодня, 13:55

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