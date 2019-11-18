Ученые: Употребление алкоголя в России к 2020 году сократится в три раза





Исходя из данных Росстата, эксперты рассчитали тенденцию изменения потребительской способности по отношению к алкоголю. «Учитывая рост цен, выявленные взаимосвязи подтверждают прогнозируемую тенденцию снижения распития алкоголя в России. По данным исследования, в 2020 году по сравнению с 2016 годом потребление на душу населения сократится в три раза, а общее потребление алкоголя снизится в 2 раза», - прокомментировала профессор философии и социальных наук Института гуманитарных наук МГПУ Елена Алексейчева. По словам ученых, производство спиртных напитков напрямую влияет на бюджет государства и развитость смежных отраслей хозяйства. Но если посмотреть с другой стороны, то очевидно, что чрезмерное принятие алкоголя приведет к различным заболеваниям общества и снижению продолжительности жизни.На данный момент в Институте работают над созданием нового проекта, который исследует инфраструктуру сохранения здоровья учащихся и профилактику неинфекционных заболеваний. В планах разработчиков программа для формирования навыков жизни у детей 21 века, а также их родителей и педагогов. Вся методика будет направлена на повышение общего качества жизни.