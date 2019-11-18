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Синоптики предупредили россиян о возвращении аномальных холодов

Синоптики рассказали о том, какая погода ждет россиян в течение будущей недели. Отечественные профильные специалисты заявили о возвращении аномальных холодов в отдельных регионах страны, в которых температура опустится значительно ниже нормы.
Синоптики предупредили россиян о возвращении аномальных холодов

Серьезные похолодания ожидают жителей севера европейской части РФ - Урала и Сибири. Архангельская область и республика Коми столкнутся с ощутимым снижением температуры, на градусниках можно будет увидеть -16 - -12 градусов ночью, и около 12-7 ниже нуля днем. Синоптики отметили, это на целых 7 градусов ниже нормы для этого времени года.

На Урале температуры будут действительно аномальными. Ночью – минус 29-24 градуса, а днем – минус 21-16. Специалисты обратили внимание, что это на целых 12 градусов ниже ожидаемой нормы. В южной части Западной Сибири не стоит ждать настолько низких показателей. Жители этого региона страны увидят на своих термометрах днем от 16 до 11 градусов мороза, а ночью этот показатель опустится до 22-17 градусов. Средний показатель будет равняться около 21 градуса.

Жителям Хабаровского и Приморского краев, а также Амурской области стоит ждать выпадения значительных осадков. На Дальнем Востоке ожидается непродолжительное потепление, но уже в конце недели температура начнет стремительно снижаться. В столице отметки градусников опустятся ниже нуля и остановятся на минус 8 градусах.

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Общество
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 13:33

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