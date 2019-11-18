Алла Пугачева потеряла миллионы долларов из-за неудачных попыток построить бизнес





На данный момент Алла Пугачева является одной из наиболее успешных эстрадных певиц современности, а ее корпоративные выступления являются самыми высокооплачиваемыми. Основной ее доход составляют редкие концерты и закрытые вечеринки, но остальные источники доходов она не афиширует. Однако публика помнит попытки артистки реализовать себя в бизнесе, например, она вложила 1,7 миллиона долларов в финансовую пирамиду “Властелина”.Также Пугачева пыталась зарабатывать на производстве картофельных чипсов. Примадонна вложила в этот проект большие деньги, но он завоевал лишь 0,1% всего сегмента. Вскоре она заморозила завод, а в 2006 году он был продан.