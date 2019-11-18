К выходу готовится удешевленная версия складного смартфона Samsung Galaxy Fold





Новая стоимость Galaxy Fold пока неизвестна, однако инсайдеры уверены, что производитель готовит более дешевые версии новинки. Сетевой информатор из Индии Ишан Агарвал сообщил в Twitter о том, что смартфон, упоминающийся под маркировкой SM-F700, впоследствии окажется доступен для приобретения в двух цветовых вариантах, а именно черном и фиолетовом. Эта версия может получить 256 Гб ПЗУ, а ее выход ожидается на рынке США, а также в некоторых странах Азии и Европы.Сетевой эксперт AndroidLovers проинформировал общественность о наличии у новинки дисплея на 6,7 дюймов, когда у стандартного Galaxy Fold экран на 7,3 дюйма.