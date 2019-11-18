Стефания Маликова дополняет гардероб мамиными вещами

Стефания Маликова становилась объектом критики со стороны собственных фолловеров на платформе Instagram. Основное недовольство касалось неуместного сочетания стилей одежды и "слабого вкуса". Дочь знаменитого певца учла недостатки прошлых образов и теперь перешла на более гармоничный ретро-имидж. Недавно девушка опубликовала фотографию с необычным коротким жилетом, которые приоткрывал её спортивный пресс. По её словам, эта верхняя одежда принадлежала еще её маме, насчитывая более 20 лет носки. При этом состояние ткани оказалось вполне отличным.Все же не все подписчики оценили по достоинству изменения в гардеробе. Многие отмечали, что столь укороченный жилет не носится на "голое" тело и является "вульгарным". Некоторые комментаторы похвалили её смелость относительно нового образа, но переживали за её здоровье из-за холодной погоды. Напоминаем, что Стефания Маликова решила не идти по стопам отца, направив свой творческий потенциал в массмедиа. Она является ведущей программы "В теме.Kids" на телеканале "Ю" и автором колонки в издании "Русский пионер".