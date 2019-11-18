Ученые: Орехи улучшают сексуальные возможности мужчин





Новые исследования с участием множества испытуемых касались изучения влияния орехов на репродуктивную систему человека. При этом эксперимент проводился на здоровых респондентах, которые имели разные показатели сексуальной функции и качества сперматозоидов. 83 участника были разделены на две группы: придерживающихся обычной диеты на протяжении 14 недель и другой, внесшей в ежедневный рацион около 60 грамм грецких орехов, фундука и миндаля. При этом оценивалось общее пристрастие подопытных к курению, алкоголю и высококалорийной вредной пище.Данные, собранные по вопросникам относительно сексуальных функций, доказали позитивный эффект от употребления орехов на либидо и качество оргазма. В то же время отмечалось ухудшение результатов при наличии вредных привычек и малой физической активности. Медики сообщают, что более 2% мужчин до 40 лет во всем мире страдают от эректильной дисфункции, которая повышается по достижению среднего возраста до 52%. Основными причинами невозможности заниматься любовью в поздние годы является хроническое отравление организма спиртными напитками, табачной продукцией и нездоровым питанием.