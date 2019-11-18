Физик-ядерщик рассказал об опасности ввоза урановых «хвостов» из ЕС в Россию





Урановые «хвосты» – это остаточный продукт после обогащения урана. Современные технологии позволяют достичь такого соотношения: на одну тонну обогащенного вещества приходится около 8 тонн отходов. Именно последние будут поставлять из Германии в Россию. Согласно имеющимся контрактам, из ЕС в РФ перевезут порядка 12 тысяч тонн, кроме того, в настоящий момент состоялась транспортировка 4,2 тысяч тонн.По словам физика-ядерщика, официально урановые «хвосты» собираются использовать для обогащения урана на российских предприятиях. Имеющиеся технологии позволяют получить такое соотношение: 1 тысяча тонн урана и 11 тысяч тонн отходов. Последние планируется захоронить на территории России.Если произойдет утечка этих радиоактивных веществ, последствия приведут к настоящей экологической катастрофа, рассказывает физик-ядерщик. Согласно оценке экспертов, в случае такого ЧП территория в радиусе 30 км окажется зараженной смертельной концентрацией плавиковой кислоты. Также специалист предположил, что ввозимые урановые «хвосты» не будут использовать в производстве, а просто захоронят на территории РФ.