Звезда "Дом-2" Екатерина Колисниченко хвастается, что ее 4-месячный сын уже сидит





Большинство пользователей Сети уверены, что Савва не сел самостоятельно, а его усадила Екатерина. Они отмечают, что подобные эксперименты вредны для неокрепшего позвоночника.Ее поклонники пугают тем, что у ребенка может произойти нарушение опорно-двигательной системы, а ноги будут кривыми. Были и те, кто назвал Екатерину недалекой мамой и подчеркнули, что садить ребенка ради того, чтобы похвастаться в интернете все-таки не стоило. Однако Катя не одна, кто хвастался подобными достижениями своего ребенка, ведь недавно Дана Николенко отмечала, что ее малыш пошел в 8 месяцев.Стоит подчеркнуть, что ранее Екатерина Колисниченко утверждала, что ее ребенок в 1 месяц агукал, но пользователи Сети обвинили ее в обмане.