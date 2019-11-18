В Йельском музее рассказали о табличках с рецептами тысячелетней давности





Как передает National Public Radio, находка датируется 1730 г. до н. э. Ученые со всего мира приложили усилия для того, чтобы перевести данный текст. Изначально предполагалось, что на табличках были указаны медицинские термины. Но позже эксперты определили, что на них представлен своеобразный сборник из 25 рецептов блюд. На данный момент археологическую находку можно наблюдать, как экспозицию в Йельском музее.Ученые расшифровали большую часть написанного, что включает в себя секреты приготовления «пивного хлеба» и многочисленных бульонов. Исходя из частых упоминаний, специалисты сделали предположение, что в древней Месопотамии отдавали преимущество пиву, и его часто можно было встретить на столах семей. Стоит отметить, что ученые собрали специальную группу, которая воссоздала несколько блюд по указанным рецептам. В эксперимент вошло овощное рагу, из свеклы, а также блюда из баранины.