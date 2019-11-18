Обнародованы эскизы альтернативного дизайна ГАЗель Next
В интернете обнародованы эскизы популярного коммерческого автомобиля ГАЗель Next. Эти зарисовки представили альтернативный дизайн интерьера и салона модели 2013 года.
Работой над внешним видом одного из первых поколений ГАЗель Next занимался Геннадий Рябов. Дизайнер недавно поделился старыми наработками 2006 года, которые приоткрывают взгляд на то, каким мог бы быть известный микроавтобус. Хотя на первом изображении отечественный автомобиль чертами похож на Ford Transit из США, его передняя часть все же имеет оригинальную форму. На следующей зарисовке видно, что производители рассматривали вариант с полосатой окраской кузова, которую нарекли «Зебра». А вот третий вариант не удовлетворил руководство компании, поскольку проектировщик представил модель слишком неуклюжей и агрессивной.
Известно, что история ГАЗель Next началась еще в 2013 году, когда транспортные средства этой марки получили обновленные двигатели и кузов. Кроме прочего, производителю удалось увеличить максимальный пробег до 150 тыс. километров с гарантией до трех лет. Сейчас распространяется информация о разработке новейшего поколения коммерческих машин, которые выпустят в следующем году. Они получат передовую платформу и совершенно модифицированный салон. Что касается технической стороны и стоимости, то корпорация хранит молчание.
Работой над внешним видом одного из первых поколений ГАЗель Next занимался Геннадий Рябов. Дизайнер недавно поделился старыми наработками 2006 года, которые приоткрывают взгляд на то, каким мог бы быть известный микроавтобус. Хотя на первом изображении отечественный автомобиль чертами похож на Ford Transit из США, его передняя часть все же имеет оригинальную форму. На следующей зарисовке видно, что производители рассматривали вариант с полосатой окраской кузова, которую нарекли «Зебра». А вот третий вариант не удовлетворил руководство компании, поскольку проектировщик представил модель слишком неуклюжей и агрессивной.
Известно, что история ГАЗель Next началась еще в 2013 году, когда транспортные средства этой марки получили обновленные двигатели и кузов. Кроме прочего, производителю удалось увеличить максимальный пробег до 150 тыс. километров с гарантией до трех лет. Сейчас распространяется информация о разработке новейшего поколения коммерческих машин, которые выпустят в следующем году. Они получат передовую платформу и совершенно модифицированный салон. Что касается технической стороны и стоимости, то корпорация хранит молчание.
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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 11:30