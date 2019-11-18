«Это утка»: Егор Кончаловский опроверг слухи о свадьбе с Марией Леоновой

«Это все фигня. Это утка», - заверил собеседника артист.





Недавно СМИ заявили о том, что Егор Кончаловский тайно женился на матери своего сына Марии Леоновой. Такие выводы были сделаны на основании снимков, сделанных на премьере нового фильма Андрея Кончаловского. Это мероприятие посетил его сын вместе со своей возлюбленной. На безымянных пальцах левой руки знаменитостей были замечены кольца, поэтому многие решили, что они сыграли тайную свадьбу.Поведение Егора Кончаловского после окончания премьеры фильма лишь усилило слухи. Тогда знаменитость заявил, что он пока не готов комментировать эту тему. Все это привело к активному обсуждению данного вопроса.Недавно Егор Кончаловский полностью опроверг подобные слухи. По словам звезды, это все неправда, а вся ситуация была спровоцирована журналистами. Наследник Андрея Кончаловского заявил, что появление колец у него и его избранницы ни о чем не говорит.Напомним, отношения Егора Кончаловского и юриста Марии Леоновой начались после того, как последняя защищала знаменитость в суде. Три года назад у пары родился сын Тимур.