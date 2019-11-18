Спустя 25 лет рассекречен контакт рыбаков с инопланетянами в Бразилии





Несколько рыбаков собирали установленные на острове Илья-ду-Майор сети, когда неожиданно перед ними возник дискообразный НЛО. Аппарат светился желтым светом, а от неожиданности мужчины упали на дно лодки и попытались завести ее, чтобы сбежать, но мотор не заводился. Инцидент зафиксирован в октябре 1989 года, но сразу же после произошедшего власти Бразилии засекретили данные. В прессе появилась лишь короткая заметка, которая поверхностно описывает инцидент.Выяснилось, что тот НЛО покружил над водой, а потом приземлился на остров. Рыбаки смогли вернуться домой только после того, как инопланетяне покинули место происшествия. На следующий день место посадки тарелки было легко найти, а почва на том участке ускоряла рост семян. Рыбаки описали объект как бесшумный и настолько яркий, что виднелось дно водоема.