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Из-за проблем со здоровьем Ариана Гранде может отменить свои концерты

Ариана Гранде проинформировала поклонников о проблемах со здоровьем, на фоне чего исполнительница может столкнуться с необходимостью отменить концерты в рамках масштабного тура Sweetener. Звезда предупредила многочисленных фанатов посредством Stories в Instagram.

После недавнего выступления в городе Шарлотсвилль в США Ариана Гранде ощутила недомогание, о чем высказалась в соцсетях. Звезда пожаловалась на трудности с дыханием, которые возникли у нее прямо во время концерта. У знаменитости также наблюдаются головные боли, в связи с чем она планирует отправиться к врачу на консультацию. Исполнительница надеется на скорое выздоровление, иначе ее концерты окажутся под угрозой срыва.

На данный момент об Ариане Гранде заботятся ее родственники и друзья. Итоговое решение по поводу дальнейший выступлений звезда примет позже, сообщает Mirror.

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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 11:07

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