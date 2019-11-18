Из-за проблем со здоровьем Ариана Гранде может отменить свои концерты
Ариана Гранде проинформировала поклонников о проблемах со здоровьем, на фоне чего исполнительница может столкнуться с необходимостью отменить концерты в рамках масштабного тура Sweetener. Звезда предупредила многочисленных фанатов посредством Stories в Instagram.
После недавнего выступления в городе Шарлотсвилль в США Ариана Гранде ощутила недомогание, о чем высказалась в соцсетях. Звезда пожаловалась на трудности с дыханием, которые возникли у нее прямо во время концерта. У знаменитости также наблюдаются головные боли, в связи с чем она планирует отправиться к врачу на консультацию. Исполнительница надеется на скорое выздоровление, иначе ее концерты окажутся под угрозой срыва.
На данный момент об Ариане Гранде заботятся ее родственники и друзья. Итоговое решение по поводу дальнейший выступлений звезда примет позже, сообщает Mirror.
После недавнего выступления в городе Шарлотсвилль в США Ариана Гранде ощутила недомогание, о чем высказалась в соцсетях. Звезда пожаловалась на трудности с дыханием, которые возникли у нее прямо во время концерта. У знаменитости также наблюдаются головные боли, в связи с чем она планирует отправиться к врачу на консультацию. Исполнительница надеется на скорое выздоровление, иначе ее концерты окажутся под угрозой срыва.
На данный момент об Ариане Гранде заботятся ее родственники и друзья. Итоговое решение по поводу дальнейший выступлений звезда примет позже, сообщает Mirror.