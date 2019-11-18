УАЗ собирается выпустить новый турбодвигатель





Ульяновский автозавод намеревается запустить производство силовых агрегатов с турбонаддувом в 2020 году. Его мощность насчитывает до 180 лошадиных сил, прототип которого уже проходит испытания в стендовом порядке. Руководство компании рассказало, что в планах бренда поставить новейшую разработку на конвейер, после чего начнется создание 227-го двигателя. При этом, за качество выпуска турбированного мотора будет отвечать «Заволжский моторный завод».Эксперты теоретизируют, что решение о внедрении нового типа установки связано со скорым выходом «Русского Прадо». Он является следующим модифицированным поколением отечественного кроссовера «Патриот». В Сети уже распространяется информация о патентах на фары и фонари, информационно-развлекательную систему, центральный тоннель в салоне и задний бампер для этого внедорожника. Его покупка обойдется россиянам в 1,5 млн рублей, в сумму входит наличие независимой подвески спереди и полузависимой пружинной сзади.