АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые связали кожное заболевание, провоцирующее рубцевание кожи на ладонях, с повышенным риском…
EUR 70.41 USD 63.89
Курс валют на 16.11.2019

Дмитрий Тарасов требует, чтобы алименты старшей дочери уменьшили в 8 раз

Сейчас Анастасия Костенко ждет второго малыша, а ее супруг Дмитрий Тарасов пытается уладить вопрос выплаты алиментов для своей старшей дочери. Он хочет, чтобы сумму уменьшили в восемь раз.

Дмитрий Тарасов требует, чтобы алименты старшей дочери уменьшили в 8 раз

Дмитрий Тарасов в последнее время очень часто становится участником различных скандалов. То он высказался о том, что может ударить женщину, если она это заслужила, но не беременна, то оказывается, что он якобы поднимал руку на Ольгу Бузову. Теперь же он и вовсе пытается значительно сократить долг по алиментам для старшей дочери.

Он и причин массу нашел. Так, Тарасов отмечает, что у него нет постоянного дохода, а обеспечить ему нужно свою маму, а также жену, с которой они ждут уже второго малыша. Помимо этого, у них ипотека, а на деньги, которые он выплачивает Ангелине, его экс-супруга живет просто роскошно. Дмитрий Тарасов готов платить, но всего по 50 тысяч рублей в месяц, тогда сумма станет меньше приблизительно в восемь раз.

Оксана же отмечает, что все деньги, которые переводил Дмитрий, всегда тратила на дочь. Она покупала ей одежду, а также оплачивала различные спортивные секции.


Сам Тарасов отмечает, что ему не дают видеться с дочерью и поэтому сейчас он с ней даже не общается.

+Дзен +Яндекс новости
Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 10:40

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Лолите подарили на день рождения торт-копию ее…
Россия получила несколько зарубежных заявок на поставку…
Дмитрий Тарасов требует, чтобы алименты старшей дочери уменьшили в 8…
Друг МакSим Сергей Купцов показал снимок певицы без фотошопа и…
Медики развенчали распространенные мифы о пользе куриного…
Россия и ОАЭ продолжают переговоры о поставке истребителей…
Елена Малышева рассказала о лечении “рук-базук” Кирилла…
«Роскосмос» разработает новый двигатель для…
Землячка из Владивостока выдала компромат на звезд "Дом-2" Алёну и Ольгу…
Алла Пугачева не дает своим младшим детям Лизе и Гарри денег на карманные…
Кардиолог назвал факторы, повышающие риск преждевременной…
Марк Рудинштейн о здоровье актера Армена Джигарханяна: "Проблемы с рукой и двигательным…
Обнародованы секретные документы о первой крылатой ракете в…
У Кристины Асмус украли обручальное…
Suzuki представила новый кроссовер…
В законе о домашнем насилии появится понятие «преследования»…
Анфиса Чехова страдает от недомоганий из-за смены…
Ученые связали кожное заболевание, провоцирующее рубцевание кожи на ладонях, с повышенным риском…
Эксперты назвали ТОП-5 секретов при зарядке…
В Сети вспомнили про загадочный ретрокар Roll Royce Phantom I Jonckheere…
Доктор Евгений Комаровский рассказал об опасности “белой лихорадки” у…
США раскрыли «типичный» план атаки на российские системы…
Владимир Кузьмин продолжает арендовать квартиру для любовницы после возвращения к…
Диетологи рассказали о вреде и пользе консервированных…
Бейонсе появилась на благотворительном гала-ужине в мехах и…
В США ученые научили роботов…
Анастасия Волочкова показала поклонникам своего "балетного"…
Ученые рассказали, что происходит с мозгом при ампутации…
Ани Лорак объяснила свое редкое появление на публике с возлюбленным Егором…
Названы способы использования старых…
Ученые рассказали, что регулярный секс улучшает женскую…
Дуэйн Джонсон сыграет главную роль в фильме «Черный…
Ученые рассказали, что гены неандертальцев можно выявить по форме мозга и…
Врачи сообщили, есть ли связь между ЭКО и развитием…
Похудевшую звезду Comedy Woman Наталью Еприкян сравнили с…
Samsung Galaxy S11 сможет снимать видео в разрешении…
Ростки пырея оказались неожиданно полезными для…
Станислав Садальский раскритиковал поведение Лолиты после…
Полина Глен бросила Джонни Деппа и вернулась в…
Новая версия Windows 10 не обновляется на ПК со старыми…
Просмотреть все новости