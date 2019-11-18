Дмитрий Тарасов требует, чтобы алименты старшей дочери уменьшили в 8 раз





Дмитрий Тарасов в последнее время очень часто становится участником различных скандалов. То он высказался о том, что может ударить женщину, если она это заслужила, но не беременна, то оказывается, что он якобы поднимал руку на Ольгу Бузову. Теперь же он и вовсе пытается значительно сократить долг по алиментам для старшей дочери.Он и причин массу нашел. Так, Тарасов отмечает, что у него нет постоянного дохода, а обеспечить ему нужно свою маму, а также жену, с которой они ждут уже второго малыша. Помимо этого, у них ипотека, а на деньги, которые он выплачивает Ангелине, его экс-супруга живет просто роскошно. Дмитрий Тарасов готов платить, но всего по 50 тысяч рублей в месяц, тогда сумма станет меньше приблизительно в восемь раз.Оксана же отмечает, что все деньги, которые переводил Дмитрий, всегда тратила на дочь. Она покупала ей одежду, а также оплачивала различные спортивные секции.Сам Тарасов отмечает, что ему не дают видеться с дочерью и поэтому сейчас он с ней даже не общается.