Лолите подарили на день рождения торт-копию ее самой

Лолита опубликовала короткий видеоролик в соцсети Instagram, который продемонстрировал необычный подарок, предоставленный певице в её день рождения. На кадрах видно, что звезде российской эстрады приготовили праздничный торт с фигуркой самой исполнительницы. Милявская отметила, что из-за удивительного сходства ей "не хочется откусывать от себя части тела". На кондитерском изделии маленькая копия певицы изображена поющей на золотом постаменте, к которому проложена красная дорожка.При этом Лолита Милявская осталось благодарна за подобный жест, особенно из-за спрятанной подписи "Самой народной артистке России". Подписчикам звезды подарок крайне понравился, о чем говорят многочисленные восторженные комментарии. Среди них были и пожелания певице долгих лет жизни и счастья в семье. Известно, что поп-звезда хотя и отметила 56-летие в кругу родственников, она решила не приглашать бывшего супруга, с которым состояла в браке около 9 лет.