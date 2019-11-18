Медики развенчали распространенные мифы о пользе куриного бульона





Несколько исследований доказали эффективность бульона при воспалении в организме человека. При этом он не сможет помочь при заложенности носа и болях в суставах. Дело в том, что коллаген в данном продукте усваивается в желудке. Однако он не будет эффективен при так называемом синдроме дырявого кишечника, поскольку в таком случае может иметься повышенная проницаемость кишечной стенки.Бульон содержит меньше белка, чем бобовые и орехи, а также он не сможет вылечить болезни, но насытит такими полезными микроэлементами, как витамины группы В, кальций, магний, медь и фосфор.