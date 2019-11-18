Елена Малышева рассказала о лечении “рук-базук” Кирилла Терешина





В студию к Малышевой пришли доктора Мельников и Старцева, которые провели операцию Кириллу Терешину. Они заявили, что “Руки-базуки” ввел себе не синтол, а дешевый жидкий вазелин, который затвердел внутри тела. В связи с этим было невозможно провести более щадящие процедуры, например липосакцию. Пациенту удалили часть левого трицепса, а общая масса мышц с маслом составила 1,5 кг. Для Елены Малышевой стало открытием то, что многие женщины пытаются улучшить свой внешний вид путем закачивания подобных веществ. Особенно страдает грудь и ягодицы пациентов, для которых в Первом московском медицинском университете им. Сеченова было создано отделение для таких случаев.Малышева отметила, что Терешину предстоит еще три операции. Также ведущая призвала граждан отказаться от идеи намеренно вводить в тело подобные вещества, поскольку последствия могут оказаться серьезными.