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Елена Малышева рассказала о лечении “рук-базук” Кирилла Терешина

Телеведущая Елена Малышева рассказала о лечении Кирилла Терешина, известного как “Руки-базуки”. На своей странице в сети Instagram ведущая программ “Жить здорово!” и “Здоровье” показала кадры с операционного стола.
Елена Малышева рассказала о лечении “рук-базук” Кирилла Терешина

В студию к Малышевой пришли доктора Мельников и Старцева, которые провели операцию Кириллу Терешину. Они заявили, что “Руки-базуки” ввел себе не синтол, а дешевый жидкий вазелин, который затвердел внутри тела. В связи с этим было невозможно провести более щадящие процедуры, например липосакцию. Пациенту удалили часть левого трицепса, а общая масса мышц с маслом составила 1,5 кг. Для Елены Малышевой стало открытием то, что многие женщины пытаются улучшить свой внешний вид путем закачивания подобных веществ. Особенно страдает грудь и ягодицы пациентов, для которых в Первом московском медицинском университете им. Сеченова было создано отделение для таких случаев.

Малышева отметила, что Терешину предстоит еще три операции. Также ведущая призвала граждан отказаться от идеи намеренно вводить в тело подобные вещества, поскольку последствия могут оказаться серьезными.

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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 10:18

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