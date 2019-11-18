Землячка из Владивостока выдала компромат на звезд "Дом-2" Алёну и Ольгу Рапунцель





Известно, что Ольга Рапунцель, когда еще жила во Владивостоке, зарабатывала себе на жизнь с помощью общения с мужчинами через веб-камеру. Теперь не только подтвердили эту информацию, но и отметили, что подобным промышляла и Алена Рапунцель. Скорее всего, подобный род деятельности приносил девушкам неплохие дивиденды. Помимо этого, они были частыми гостями в заведении "Аванта". Якобы именно в этом отеле собираются девушки, которые занимаются древнейшей профессией.В то, что Алена и Оля занимались подобным, сразу же поверили все их недоброжелатели. Есть и те, кто отметил, что зарабатывать на жизнь таким способом могла и Татьяна Владимировна. Пользователи Сети говорят, что не удивлены, ведь все может сказать одно только поведение обоих сестер.