Землячка из Владивостока выдала компромат на звезд "Дом-2" Алёну и Ольгу Рапунцель
Землячка из Владивостока, одна из тех, кто знал звездных сестер Алену и Ольгу Рапунцель до проекта, рассказала, чем они раньше зарабатывали на жизнь. По ее словам, девушки были самыми обычными эскортницами.
Известно, что Ольга Рапунцель, когда еще жила во Владивостоке, зарабатывала себе на жизнь с помощью общения с мужчинами через веб-камеру. Теперь не только подтвердили эту информацию, но и отметили, что подобным промышляла и Алена Рапунцель. Скорее всего, подобный род деятельности приносил девушкам неплохие дивиденды. Помимо этого, они были частыми гостями в заведении "Аванта". Якобы именно в этом отеле собираются девушки, которые занимаются древнейшей профессией.
В то, что Алена и Оля занимались подобным, сразу же поверили все их недоброжелатели. Есть и те, кто отметил, что зарабатывать на жизнь таким способом могла и Татьяна Владимировна. Пользователи Сети говорят, что не удивлены, ведь все может сказать одно только поведение обоих сестер.
Известно, что Ольга Рапунцель, когда еще жила во Владивостоке, зарабатывала себе на жизнь с помощью общения с мужчинами через веб-камеру. Теперь не только подтвердили эту информацию, но и отметили, что подобным промышляла и Алена Рапунцель. Скорее всего, подобный род деятельности приносил девушкам неплохие дивиденды. Помимо этого, они были частыми гостями в заведении "Аванта". Якобы именно в этом отеле собираются девушки, которые занимаются древнейшей профессией.
В то, что Алена и Оля занимались подобным, сразу же поверили все их недоброжелатели. Есть и те, кто отметил, что зарабатывать на жизнь таким способом могла и Татьяна Владимировна. Пользователи Сети говорят, что не удивлены, ведь все может сказать одно только поведение обоих сестер.