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Обнародованы секретные документы о первой крылатой ракете в СССР

"Росатом" решил опубликовать архивные документы, связанные с историей атомной энергетики. Среди них были обнародованы и секретные материалы о первой крылатой ракете в СССР.

Передовые ракеты П-5 были направлены на уничтожение стратегически важных и военных объектов как на побережье, так и внутри территории потенциального противника. Известно, что благодаря разработке этого оружия в 1955-м инженерами СССР, российские эксперты смогли дать начало производству совершенных ОКР "Калибр". Теперь же в "Росатоме" решили приоткрыть завесу тайны создания одной из первых в мире крылатых ракет, документация которой находилась под грифом "Совершенно секретно" более 64 лет.

Решение было мотивировано 75-летием атомной отрасли в России, чью историю опубликовали на онлайн-портале ведомства. Подпись о производстве нового вооружения в то время принадлежала Борису Ванникову, замглаве Минсредмаша. В рассекреченном материале специалисты смогли узнать, что Минобороны собиралось выпустить около 40 экспериментальных экземпляров П-5, которые с течением времени стали образцом в следующих проектах отечественного ракетостроения. Напоминаем, что на данный момент продолжается проектирование нового поколения ракет "Калибр-М", предназначенных для поражения вражеских сил на суше.

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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 09:39

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