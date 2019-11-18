Алла Пугачева не дает своим младшим детям Лизе и Гарри денег на карманные расходы





Алла Пугачева призналась, что не хочет давать наследникам средств на карманные расходы, поскольку они в настоящее время не работают. На фоне этого певица считает, что им не положено иметь даже небольшие суммы на расходы. Как известно, Лиза и Гарри Галкины родились в 2013 году, а в 2020 году дети звезд уже пойдут в первый класс. Также артистку спросили, кем станут ее дети, когда вырастут. Примадонна ответила, что хочет дожить хотя бы до тех времен, когда они закончат школу.Все свободное время Лиза и Гарри Галкины посвящают общению с родителями и разнообразным кружкам, в том числе изучению французского и балету. Алла Пугачева призналась, что ее дочь пишет книги, а также выразила надежду, что сможет дожить до 80 лет.