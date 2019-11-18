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У Кристины Асмус украли обручальное кольцо

Известная российская актриса Кристина Асмус рассказала о том, почему на ее руке нет обручального кольца. Жена Гарика Харламова призналась, что у нее украли это украшение и отметила, что после этих событий супруги решили не покупать новые.
У Кристины Асмус украли обручальное кольцо

В последнее время Кристина Асмус постоянно попадает в самые разные скандалы. Сначала в СМИ появились слухи о регулярных ссорах между актрисой и комиком, а позже даже обсуждался их потенциальный развод. В качестве доказательств приводилось отсутствие обручальных колец на руках обоих супругов. Выход фильма «Текст», где актриса снялась в откровенной сцене, лишь усилил эти слухи.

Кристина Асмус все это время не хотела давать комментарии на этот счет, однако недавно все-таки прервала молчание. Жена Гарика Харламова заявила, что супруги уже давно не носят обручальные кольца, это было их обоюдным решением. Также знаменитость призналась, что ее украшение было украдено. Подробностей актриса не рассказала, однако отметила, что после этой ситуации звезды решили не делать новую пару колец, ведь все прекрасно знают про их отношения и без них.

Также Кристина Асмус призналась, что нормально относится к откровенной сцене в фильме «Текст» и не видит в ней ничего плохого. По словам знаменитости, съемки в таких эпизодах являются частью работы актера. При этом звезда заявила, что никогда бы не разрешила своему супругу сниматься в такой откровенной сцене.

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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 09:32

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