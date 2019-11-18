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Анфиса Чехова страдает от недомоганий из-за смены рациона

Телеведущая Анфиса Чехова рассказала в своем Instagram-аккаунте о причине частых недомоганий. Организм звезды болезненно реагирует на смену рациона.

Недавно Анфиса Чехова вместе с семьей отправилась на отдых в Турцию, где любит проводить время ее сын Соломон. Артистка надеется застать в теплой стране последние солнечные дни, а также вылечить простуду с помощью насыщенного йодом морского воздуха. Оказалось, что звезда страдает от температуры и боли в горле. Чехова заболела впервые за четыре года, с тех пор как перестала употреблять сахар. Также она не ест мясо, но недавно решила попробовать хамон, в результате чего поплатилась ослабленным иммунитетом. Звезда призналась, что ее организм не привык к таким нагрузкам, поэтому бросил все силы на переваривание мяса.

Анфиса Чехова все три раза попыток поесть мяса за последние годы страдала от простуды. Смена рациона сильно отражается на здоровье звезды, поэтому она отказывается от мяса.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 09:11

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