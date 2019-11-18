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Эксперты назвали ТОП-5 секретов при зарядке гаджетов

Соблюдение правил зарядки гаджетов является главной гарантией длительной и эффективной работы аккумулятора, а при неправильных действиях батарея постепенно теряет свою емкость. По этой причине эксперты решили назвать ТОП-5 секретов для правильного выполнения данной процедуры.

Первым секретом является рекомендация: после полной зарядки гаджета отключать его от сети. Иными словами, оставленный на ночь смартфон спустя три часа полностью зарядится, а все остальное время зарядное устройство будет постепенно «подпитывать» гаджет, удерживая показатель на 100%. Данная ситуация приводит к «стрессу» для батареи, что отражается на постепенном снижении ее емкости. Эксперты утверждают, что спустя год такой зарядки смартфон будет разряжаться быстрее, чем в период первого месяца после приобретения.

Также не стоит постоянно заряжать гаджет до 100%, а достаточным станет «подпитка» не до конца. В противном случае появляется риск негативного воздействия высокого напряжения. Третьим секретом назван процесс подзарядки при каждой возможности. Иными словами в течение дня владельцам смартфонов следует несколько раз в день пополнять емкость батареи, не допуская полной разрядки. Эксперты заявляют, что при этом срок эксплуатации возрастет до 1500 циклов, если сравнивать с 500 циклами при постоянной полной зарядке «с нуля».

Помимо этого эксперты призывают следить за температурой окружающей среды, так как она также может негативно влиять на работу гаджета. В жару не следует оставлять смартфон или планшет под прямыми солнечными лучами, а зимой стоит носить в кармане куртки. Что касается ноутбуков, то в данном случае необходимо пользоваться специальной подставкой, чтобы обеспечить достаточную вентиляцию в нижней части корпуса. В завершение рекомендуется устраивать раз в месяц «разгрузочный день» для гаджета. То есть полностью его разрядить, а пополнение проводить при выключенном смартфоне. Это поможет откалибровать электронику, которая отвечает за правильное отображение уровня заряда.

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Технологии
Добавил: Виктория Романовская Сегодня, 09:00

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