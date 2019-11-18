Диетологи рассказали о вреде и пользе консервированных фруктов





Плоды, хранящиеся в банках, очень сильно уступают по составу продуктам замороженным. Во время приготовления их обязательно заливают сахарным сиропом, а также добавляют сахар, поэтому в составе его намного больше, нежели у свежих фруктов. Во время процесса переработки клетчатки становится меньше, также как витаминов и минералов. Не стоит забывать, что все то, что помещено в консервные банки, подвергается окислению и воздействию консервантов.Как оказалось, некоторым людям консервированные продукты приносят и пользу. Диабетикам лучше всего насладиться таким фруктом, чем пирожным. Это касается и худеющих людей, ведь такая еда имеет мало вредных жиров. Эксперты рекомендуют выбирать консервированный продукт без сиропа, но не стоит им заменять свежие и замороженные фрукты.