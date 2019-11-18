Ученые рассказали, что происходит с мозгом при ампутации конечности





Специалисты провели опыты и поняли, как работает нейронная карта мозга человека. В сегментах мозга, которые проверяли, происходит обработка ощущений организма, как об организованных картах с отдельными территориями.Работы происходили в Центре визуализации мозга. Просканировав 48 людей, у 19 из которых не было руки, они создали воздушную систему для небольшого касания лица и рук, которой мог управлять компьютер. После этого ученые узнали, что после того, как в мозге произошел сигнал о том, что тело лишено руки или ноги, то в органе перестраивается нейронная карта, перенаправляя эти функции здоровой руке.Исследователь Скотт Фрейд сообщает, что такие опыты смогут помочь специалистам понять механизмы, которые лежат в основе пластичности мозга, его быстрой адаптации к изменяющимся условиям. Теперь проводятся дополнительные испытания для изучения, изменений и их влияния на ощущения больных, включая боль. Такие работы станут полезными и для разработки протезов, имитирующих прикосновения.