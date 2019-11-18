Ученые рассказали, что происходит с мозгом при ампутации конечности
Ученые рассказали, что случается с мозгом после ампутации конечности. Они проследили модификацию нейронной карты органа и его переориентировку функций контроля и управления здоровой ноги или руки.
Специалисты провели опыты и поняли, как работает нейронная карта мозга человека. В сегментах мозга, которые проверяли, происходит обработка ощущений организма, как об организованных картах с отдельными территориями.
Работы происходили в Центре визуализации мозга. Просканировав 48 людей, у 19 из которых не было руки, они создали воздушную систему для небольшого касания лица и рук, которой мог управлять компьютер. После этого ученые узнали, что после того, как в мозге произошел сигнал о том, что тело лишено руки или ноги, то в органе перестраивается нейронная карта, перенаправляя эти функции здоровой руке.
Исследователь Скотт Фрейд сообщает, что такие опыты смогут помочь специалистам понять механизмы, которые лежат в основе пластичности мозга, его быстрой адаптации к изменяющимся условиям. Теперь проводятся дополнительные испытания для изучения, изменений и их влияния на ощущения больных, включая боль. Такие работы станут полезными и для разработки протезов, имитирующих прикосновения.
Специалисты провели опыты и поняли, как работает нейронная карта мозга человека. В сегментах мозга, которые проверяли, происходит обработка ощущений организма, как об организованных картах с отдельными территориями.
Работы происходили в Центре визуализации мозга. Просканировав 48 людей, у 19 из которых не было руки, они создали воздушную систему для небольшого касания лица и рук, которой мог управлять компьютер. После этого ученые узнали, что после того, как в мозге произошел сигнал о том, что тело лишено руки или ноги, то в органе перестраивается нейронная карта, перенаправляя эти функции здоровой руке.
Исследователь Скотт Фрейд сообщает, что такие опыты смогут помочь специалистам понять механизмы, которые лежат в основе пластичности мозга, его быстрой адаптации к изменяющимся условиям. Теперь проводятся дополнительные испытания для изучения, изменений и их влияния на ощущения больных, включая боль. Такие работы станут полезными и для разработки протезов, имитирующих прикосновения.
Наука
Добавил: Виктория Загарова Сегодня, 07:01