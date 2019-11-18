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Ученые рассказали, что регулярный секс улучшает женскую память

Канадские ученые провели исследование и установили, что регулярный секс влияет на работу мозга представительниц прекрасного пола. Специалисты рассказали, что обнаружили связь между половой жизнью и улучшением женской памяти.
Ученые рассказали, что регулярный секс улучшает женскую память

В исследовании приняли участие 78 гетеросексуальных представительниц прекрасного пола в возрасте до 30 лет. Перед началом экспериментов они заполнили анкету, где нужно было указать количество интимных вагинальных связей за последнее время. Затем женщинам предлагали пройти тесты на память, им нужно было запомнить абстрактные слова и лица людей.

Результаты исследования показали, что между количеством секса и работой женского мозга есть прямая взаимосвязь. Регулярная интимная близость улучшает память представительниц прекрасного пола. Способность добровольцев запоминать росла пропорционально количеству секса в их жизни. При этом в вопросах распознавания лиц людей никаких изменений не было замечено.

Ученые предполагают, что все дело в работе гиппокампа, отвечающего за эмоции и функционирование нервной системы человека. Регулярный секс увеличивает число нейронов, образующихся в этой части мозга женщин. Ученые считают это достаточным доказательством того, что полноценная половая жизнь делает память представительниц прекрасного пола более надежной.

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Наука
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 04:02

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