Диму Билана закидали бумажными самолетиками на концерте в Воронеже
Дима Билан недавно выступил с концертом в Воронеже, который привлек внимание сотен фанатов. Поклонники решили проявить свою любовь своеобразно: закидав певца бумажными самолетиками.
Концерт Димы Билана в Воронеже получил огромную поддержку от фанатов певца, которые оказались чересчур дружелюбными. Известно, что исполнитель выступил в рамках тура «Планета Билан», который должен продвинуть как старые, так и новые композиции. При этом сама поп-звезда шутила, что инцидента с пьяным появлением на сцене, как это было в Самаре, не повторится. Билан обосновал это наличием «гена дружелюбия» у жителей столицы Черноземья.
Известно, что после неудачного выступления в Самаре, певцу пришлось появиться перед фанатами во второй раз. Подобный курьез он объясняет исключением и «осечками в четком рабочем графике». Что касается воронежских поклонников, то они решили проявить свое дружелюбие необычным флешмобом. Во время исполнения хита «На берегу неба», слушатели начали забрасывать знаменитость бумажными самолетиками. Билан оказался тронут таким жестом и в свою очередь сам отправлял оригами обратно в зал.
Концерт Димы Билана в Воронеже получил огромную поддержку от фанатов певца, которые оказались чересчур дружелюбными. Известно, что исполнитель выступил в рамках тура «Планета Билан», который должен продвинуть как старые, так и новые композиции. При этом сама поп-звезда шутила, что инцидента с пьяным появлением на сцене, как это было в Самаре, не повторится. Билан обосновал это наличием «гена дружелюбия» у жителей столицы Черноземья.
Известно, что после неудачного выступления в Самаре, певцу пришлось появиться перед фанатами во второй раз. Подобный курьез он объясняет исключением и «осечками в четком рабочем графике». Что касается воронежских поклонников, то они решили проявить свое дружелюбие необычным флешмобом. Во время исполнения хита «На берегу неба», слушатели начали забрасывать знаменитость бумажными самолетиками. Билан оказался тронут таким жестом и в свою очередь сам отправлял оригами обратно в зал.