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Эммануил Виторган показал публике лицо своей младшей дочери

Актер Эммануил Виторган показал публике лицо своей младшей дочери. Артист и его супруга стали гостями студии программы “Звезды сошлись”.

На показанных в программе кадрах ребенку около двух месяцев. Известно, что Клара родилась от суррогатной матери, как и ее старшая сестра Этель. Эммануил Виторган отметил, что не планировал изначально рождение детей в позднем возрасте, но ему не хватит слов, чтобы описать, как на него повлияли младшие дочери. Артист был рад тому, что снова стал отцом, но скрывать это он бы не смог, подозревая, что пресса бы все узнала. Ирина Виторган отметила, что перед уходом на съемки Клара помахала им из люльки, а также она постоянно улыбается, особенно при встрече с отцом.
Эммануил Виторган показал публике лицо своей младшей дочери

Артистка отметила, что ей часто говорят о том, что младшая дочь сильно похожа на Максима Виторгана. Как известно, в декабре Эммануилу Виторгану исполнится 80 лет, а его супруга на 23 года его младше.

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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 18:01

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