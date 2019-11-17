Врачи рассказали, как избавиться от болей в горле без медикаментов
Период сезонных заболеваний дает о себе знать постоянным насморком и болями в горле. Избавиться от них можно без медикаментов, используя несколько необычных средств, говорят врачи.
Российский врач Лариса Алексеева говорит, что при раздраженном и сухом горле можно обойтись и без лекарств. Отличным методом для борьбы с неприятными ощущениями эксперт назвала корень солодки. Отвар из этого растения позволяет успокоить боли в носоглотке и миндалинах. Парадоксальным также оказался совет о полезности употребления мороженого, количество которого все-таки следует ограничивать. Сладость в малых порциях помогает очистить ротовую полость от бактерий и ослабить напряжение во время ангины.
Иным подходом Алексеева называет введение в рацион бананов, которые являются богатым источником калия и витамина С. Помимо этого, фрукт также успокаивающе воздействует на стенки горла из-за мягкой текстуры. Приятным дополнением окажется его способность бороться с инфекцией и ускорять выздоровление. Подобным эффектом обладает и вареная морковь из-за высокого содержания витамина А. Его вещества обладают противовоспалительным эффектом и восстанавливающе воздействуют на слизистые оболочки. Наконец, не лишним будет питье отваров из шиповника, чабреца, липы или ромашки, которые должны быть теплыми, но не горячими.
Российский врач Лариса Алексеева говорит, что при раздраженном и сухом горле можно обойтись и без лекарств. Отличным методом для борьбы с неприятными ощущениями эксперт назвала корень солодки. Отвар из этого растения позволяет успокоить боли в носоглотке и миндалинах. Парадоксальным также оказался совет о полезности употребления мороженого, количество которого все-таки следует ограничивать. Сладость в малых порциях помогает очистить ротовую полость от бактерий и ослабить напряжение во время ангины.
Иным подходом Алексеева называет введение в рацион бананов, которые являются богатым источником калия и витамина С. Помимо этого, фрукт также успокаивающе воздействует на стенки горла из-за мягкой текстуры. Приятным дополнением окажется его способность бороться с инфекцией и ускорять выздоровление. Подобным эффектом обладает и вареная морковь из-за высокого содержания витамина А. Его вещества обладают противовоспалительным эффектом и восстанавливающе воздействуют на слизистые оболочки. Наконец, не лишним будет питье отваров из шиповника, чабреца, липы или ромашки, которые должны быть теплыми, но не горячими.
Наука
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 16:49