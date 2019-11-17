Врачи рассказали, как избавиться от болей в горле без медикаментов





Российский врач Лариса Алексеева говорит, что при раздраженном и сухом горле можно обойтись и без лекарств. Отличным методом для борьбы с неприятными ощущениями эксперт назвала корень солодки. Отвар из этого растения позволяет успокоить боли в носоглотке и миндалинах. Парадоксальным также оказался совет о полезности употребления мороженого, количество которого все-таки следует ограничивать. Сладость в малых порциях помогает очистить ротовую полость от бактерий и ослабить напряжение во время ангины.Иным подходом Алексеева называет введение в рацион бананов, которые являются богатым источником калия и витамина С. Помимо этого, фрукт также успокаивающе воздействует на стенки горла из-за мягкой текстуры. Приятным дополнением окажется его способность бороться с инфекцией и ускорять выздоровление. Подобным эффектом обладает и вареная морковь из-за высокого содержания витамина А. Его вещества обладают противовоспалительным эффектом и восстанавливающе воздействуют на слизистые оболочки. Наконец, не лишним будет питье отваров из шиповника, чабреца, липы или ромашки, которые должны быть теплыми, но не горячими.