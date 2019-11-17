Оператор “Джокера” Лоуренс Шер получил главный приз на фестивале в Польше
В рамках проходившего в Польше фестиваля EnergaCamerimage, посвященного кинооператорскому искусству, оператор ленты “Джокер” забрал с собой главный приз. Лоуренс Шер стал обладателем “Золотой лягушки”.
Оператор и режиссер проекта Тодд Филлипс вошли в число номинантов на получение главного приза в рамках мероприятия. За статуэткой в Польшу приехал Шер, а сам “Джокер” также был удостоен награды зрительских симпатий. Второе место среди операторов завоевал Сезар Шарлони, он был задействован в работе на лентой “Два Папы”, где снимались Энтони Хопкинс и Джонатан Прайс. Обладателем бронзы назван Владимир Смутны, он снимал черно-белый проект “Раскрашенная птица”.
Жюри фестиваля назвало сюжетную линию “Джокера” пессимистичной и выводящей зрителя из состояния равновесия.
Оператор и режиссер проекта Тодд Филлипс вошли в число номинантов на получение главного приза в рамках мероприятия. За статуэткой в Польшу приехал Шер, а сам “Джокер” также был удостоен награды зрительских симпатий. Второе место среди операторов завоевал Сезар Шарлони, он был задействован в работе на лентой “Два Папы”, где снимались Энтони Хопкинс и Джонатан Прайс. Обладателем бронзы назван Владимир Смутны, он снимал черно-белый проект “Раскрашенная птица”.
Жюри фестиваля назвало сюжетную линию “Джокера” пессимистичной и выводящей зрителя из состояния равновесия.
Культура
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 16:45