Оператор “Джокера” Лоуренс Шер получил главный приз на фестивале в Польше





Оператор и режиссер проекта Тодд Филлипс вошли в число номинантов на получение главного приза в рамках мероприятия. За статуэткой в Польшу приехал Шер, а сам “Джокер” также был удостоен награды зрительских симпатий. Второе место среди операторов завоевал Сезар Шарлони, он был задействован в работе на лентой “Два Папы”, где снимались Энтони Хопкинс и Джонатан Прайс. Обладателем бронзы назван Владимир Смутны, он снимал черно-белый проект “Раскрашенная птица”.Жюри фестиваля назвало сюжетную линию “Джокера” пессимистичной и выводящей зрителя из состояния равновесия.