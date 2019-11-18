Врачи сообщили, есть ли связь между ЭКО и развитием рака





Когда в российских изданиях появлялись сообщения о заболевании Анастасии Заворотнюк, отдельные личности спекулировали на возможных причинах недуга. Высказывалась и связь между оплодотворением in vitro и развившейся глиобластомой. Теперь отечественный эндокринолог Екатерина Иванникова отчасти разрушила подобные предположения. По словам врача, ЭКО является крайне сложной процедурой, к которой нужно подготовиться не только женщине, но и мужчине. Это объясняется статистическими данными, говорящими о плохой спермограмме у каждого шестого потенциального отца.Кроме прочего, нельзя надеяться исключительно на профессиональность репродуктолога, ведь в операции косвенно участвуют диетолог, психолог, гинеколог и многие другие. Также важно пройти обследование у генетика для выявления любых наследственных патологий. Что касается самой корреляции, то специалисты дают неточный ответ. С одной стороны, шведские ученые сообщают об отсутствии какой либо связи между ЭКО и раком, а с другой онкология может появиться даже через десяток лет после беременности. В этом случае сложно определить, что именно стало причиной новообразования: бесплодие, вредные привычки или само оплодотворение.