На 82-м году жизни скончался фотограф Терри О’Нилл





Смерть легендарного фотографа наступила 16 ноября, когда Терри О’Нилл отдыхал в своем доме в Лондоне. Он прославился своими работами с общественными деятелями, включая королевскую семью Великобритании. Также фотограф сотрудничал с легендами прошлого и звездами современности. Пресса сообщает о наличии у Терри О’Нилла рака простаты, от которого он страдал продолжительное время.В последний раз Терри О’Нилл появлялся на публике в октябре 2019 года, когда в Букингемском дворце ему вручили Превосходнейший орден командора Британской империи.