Сотрудники ГИБДД смогут определять наркотики в слюне водителей





Представители ГИБДД РФ говорят о появлении у служащих ведомства новых тестеров на наличие наркотических веществ в организме. Теперь российские водители будут проверяться специальными приборами, которые изымают образец слюны. Оборудование позволит выявить наличие психоактивных веществ у автомобилистов в кратчайшие сроки, дав результаты прямо на месте задержания. Кроме прочего, собранная информация может быть собрана в виде отчета и передана в общую базу данных.Пока проводятся полевые испытания устройств, которыми, при успешных результатах, могут оснастить всех автоинспекторов в патрулях. Сообщается о наличии в тестере встроенного принтера, способного распечатать копию протокола для водителя. В нем будут указаны данные образца, которые можно при возможности оспорить. В то же время, оригинал прикрепят к акту, который предполагает административную или уголовную ответственность. В пресс-службе правоохранительных органов не уточняют, когда именно завершатся испытания приборов.