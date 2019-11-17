Лайма Вайкуле рассказала о своих гастрономических предпочтениях

Лайма Вайкуле не любит деликатесы, относясь к еде, как к способу пополнить запас энергии. Артистка призналась, что близкие друзья сравнивают ее с гусеницей из-за любви к фруктам и ягодам. Также она любит сладкое, отдавая предпочтение мороженому из Риги или рижским рождественским печеньям. Певица питается просто и однообразно, а также редко интересуется приправами и соусами. При этом она не забывает о фигуре, которую хвалят ее поклонники. Чтобы не поправиться, Лайма Вайкуле чаще отказывается от мучного.Недавно в социальных сетях Алла Пугачева и Лайма Вайкуле показали фотографии со встречи в Юрмале, где поклонники рассмотрели накрытый стол. На ужине также присутствовали Максим Галкин и Андрей Латковский.