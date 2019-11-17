Ученые рассказали, каким образом спиртное и курение вредят мозжечку





Хотя еще с малых лет людям известно о пагубном воздействии курения и алкоголя, ученые смогли найти еще одну причину отказаться от вредных привычек. Оказалось, что спиртные и табачные изделия очень быстро сокращают объем мозжечка у людей от 50 лет и старше. Разрушительное воздействие на часть ЦНС имеет последствия в виде потери мышечной ткани, медлительности в движениях и реакциях, треморе, а также проблемах с равновесием. Некоторые данные указывали на то, что даже отказ от опасных веществ оставляет длительные негативные эффекты в организме.Случай с мозжечком совершенно другой. Ученые говорят, что если человек бросит пить и курить, с течением времени этот орган полностью восстановится. Это подтвердили результаты исследований над 92 испытуемыми, которые также показывали сниженный риск развития рака, сердечных заболеваний, рассеянного склероза и различных воспалений. Из-за небольшого количества участников эксперимента, исследователи намерены продолжить изучение подобного феномена.