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Директор Realme случайно показал, что он пользуется iPhone

Директор компании Realme Мадхав Шет попал в скандальную ситуацию, способную нанести имиджу производителя серьезный урон. Руководитель бренда случайно показал, что в повседневной жизни он пользуется не своими смартфонами, а iPhone.
Директор Realme случайно показал, что он пользуется iPhone

16 ноября на своей официальной странице в Twitter Мадхав Шет опубликовал сообщение, посвященное вышедшим обновлениям, предназначенным для Realme 3 и Realme 3i. Примечательно в этом то, что данную запись руководитель компании написал с iPhone, о чем сообщает приписка внизу. В течение считанных минут сообщение было удалено, однако пользователи Сети успели сделать его скриншот.

Подобные скандалы происходят достаточно часто, ведь руководители разных компаний, занимающихся производством смартфонов, нередко сами не пользуются собственной техникой. Таких людей можно заметить с моделями от других производителей, однако чаще всего это именно iPhone.

Представители компании Realme никак не комментируют эту ситуацию, однако пользователи уже успели заявить, что данное происшествие обязательно скажется на будущем бренда. По их словам, если создатели смартфонов сами недовольны результатом собственной работы – то, почему они должны удовлетворять окружающих. В этом контексте даже вспомнили Стива Джобса, создавшего первый iPhone таким телефоном, с которым он сам захочет ходить каждый день.

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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 15:51

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