Психолог рассказала, что содержимое холодильника человека может рассказать о его личности
Психолог Марта Цакалос поделилась информацией о том, что содержимое холодильника может сказать о характере его владельца. Индивидуальный подход к еде, кулинарии и жизни можно вычислить, узнав, как человек складывает продукты.
Специалист определила четыре стиля наполнения холодильника, которым соответствует характер его владельца. Тип “сознательный и преданный” всегда выбирает здоровую и разнообразную пищу, отдавая предпочтение фруктам и овощам. Такие люди знают правила хранения, а также отказываются от вредных и лишних продуктов, но при этом запасают впрок еду для домашних питомцев. Человек-угодник обычно предпочитает широкий выбор еды, но не заботится о порядке в холодильнике. “Светский” тип тратит на пищу довольно много времени и сил, но при этом оставляет холодильник полупустым. Чаще там размещаются ключевые продукты и алкогольные напитки.
“Творческие” граждане хорошо подбирают еду, предпочитая сбалансированный рацион, но иногда холодильник кажется нагроможденным. У таких людей хранятся приправы и травы, а также они предпочитают готовить с нуля.
Специалист определила четыре стиля наполнения холодильника, которым соответствует характер его владельца. Тип “сознательный и преданный” всегда выбирает здоровую и разнообразную пищу, отдавая предпочтение фруктам и овощам. Такие люди знают правила хранения, а также отказываются от вредных и лишних продуктов, но при этом запасают впрок еду для домашних питомцев. Человек-угодник обычно предпочитает широкий выбор еды, но не заботится о порядке в холодильнике. “Светский” тип тратит на пищу довольно много времени и сил, но при этом оставляет холодильник полупустым. Чаще там размещаются ключевые продукты и алкогольные напитки.
“Творческие” граждане хорошо подбирают еду, предпочитая сбалансированный рацион, но иногда холодильник кажется нагроможденным. У таких людей хранятся приправы и травы, а также они предпочитают готовить с нуля.
Общество
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 14:54