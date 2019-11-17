Психолог рассказала, что содержимое холодильника человека может рассказать о его личности





Специалист определила четыре стиля наполнения холодильника, которым соответствует характер его владельца. Тип “сознательный и преданный” всегда выбирает здоровую и разнообразную пищу, отдавая предпочтение фруктам и овощам. Такие люди знают правила хранения, а также отказываются от вредных и лишних продуктов, но при этом запасают впрок еду для домашних питомцев. Человек-угодник обычно предпочитает широкий выбор еды, но не заботится о порядке в холодильнике. “Светский” тип тратит на пищу довольно много времени и сил, но при этом оставляет холодильник полупустым. Чаще там размещаются ключевые продукты и алкогольные напитки.“Творческие” граждане хорошо подбирают еду, предпочитая сбалансированный рацион, но иногда холодильник кажется нагроможденным. У таких людей хранятся приправы и травы, а также они предпочитают готовить с нуля.