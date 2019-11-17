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Психолог рассказала, что содержимое холодильника человека может рассказать о его личности

Психолог Марта Цакалос поделилась информацией о том, что содержимое холодильника может сказать о характере его владельца. Индивидуальный подход к еде, кулинарии и жизни можно вычислить, узнав, как человек складывает продукты.

Специалист определила четыре стиля наполнения холодильника, которым соответствует характер его владельца. Тип “сознательный и преданный” всегда выбирает здоровую и разнообразную пищу, отдавая предпочтение фруктам и овощам. Такие люди знают правила хранения, а также отказываются от вредных и лишних продуктов, но при этом запасают впрок еду для домашних питомцев. Человек-угодник обычно предпочитает широкий выбор еды, но не заботится о порядке в холодильнике. “Светский” тип тратит на пищу довольно много времени и сил, но при этом оставляет холодильник полупустым. Чаще там размещаются ключевые продукты и алкогольные напитки.

“Творческие” граждане хорошо подбирают еду, предпочитая сбалансированный рацион, но иногда холодильник кажется нагроможденным. У таких людей хранятся приправы и травы, а также они предпочитают готовить с нуля.

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Общество
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 14:54

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