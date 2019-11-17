В Marvel рассказали о выходе новых фильмов, которые будут показаны в 2022-2023 годах





Известно, что премьеры фильмов от Marvel состоятся 7 октября 2022, а также 17 февраля, 5 мая, 28 июля и 3 ноября 2023. Зрители ожидают увидеть в 2021 году “Шанг-Чи и легенда десяти колец”, а также продолжение “Доктора Стрэнджа” и “Тора”. Готовится к выпуску также новый эпизод про Человека-паука. Эксперты подсчитали, что Marvel старается презентовать по 4 полнометражных кинокартины в год.Глава студии Marvel Кевин Фейдж заявил, что в первую очередь работу будут вести над кинолентами “Черная вдова”, “Шанг-Чи”, “Вечные” и новым “Доктор Стрэнджем”. Эксперты предполагают, что компания трудится и над дополнительными проектами.