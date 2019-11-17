Жирная пища провоцируют развитие слепоты в старости





Многие люди знают о том, что жирная пища приводит к нарушениям микрофлоры кишечника, негативно сказывается на печени и иных органах ЖКТ, однако у такой диеты есть и другие опасные последствия. Иногда отложение жиров происходит даже внутри глаз человека, что несет за собой серьезную угрозу. Изначально это провоцирует развитие макулярной дегенерации. Во время этой болезни в глазных яблоках сначала замедляется процесс создание новых кровяных сосудов, а затем начинает их разрушение.На первых стадиях макулярная дегенерация не является крайне опасной и поддается лечению, однако в случае игнорирования данной проблемы ситуация может значительно ухудшиться. У каждого десятого больного эта болезнь перетекает в влажную макулярную дистрофию. Такое заболевание приводит к полной слепоте человека.В ходе исследования также было установлено, что влияние жирной пищи на развитие подобной болезни более сильно выражено в старости. Именно поэтому пожилым людям, чтобы избежать слепоты, необходимо изменить свой рацион и отказаться от опасных продуктов. Также специалисты советуют посетить больницу и проконсультироваться со специалистом.