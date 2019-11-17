АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Медики определили 6 привычек, вредящих коже лица и…
EUR 70.41 USD 63.89
Курс валют на 16.11.2019

Жирная пища провоцируют развитие слепоты в старости

Канадские ученые установили, что жирная пища может быть вредной не только для пищеварительной системы человека, но и для других органов. Исследование показало, что в старости употребление подобных блюд провоцирует развитие слепоты.
Жирная пища провоцируют развитие слепоты в старости

Многие люди знают о том, что жирная пища приводит к нарушениям микрофлоры кишечника, негативно сказывается на печени и иных органах ЖКТ, однако у такой диеты есть и другие опасные последствия. Иногда отложение жиров происходит даже внутри глаз человека, что несет за собой серьезную угрозу. Изначально это провоцирует развитие макулярной дегенерации. Во время этой болезни в глазных яблоках сначала замедляется процесс создание новых кровяных сосудов, а затем начинает их разрушение.

На первых стадиях макулярная дегенерация не является крайне опасной и поддается лечению, однако в случае игнорирования данной проблемы ситуация может значительно ухудшиться. У каждого десятого больного эта болезнь перетекает в влажную макулярную дистрофию. Такое заболевание приводит к полной слепоте человека.

В ходе исследования также было установлено, что влияние жирной пищи на развитие подобной болезни более сильно выражено в старости. Именно поэтому пожилым людям, чтобы избежать слепоты, необходимо изменить свой рацион и отказаться от опасных продуктов. Также специалисты советуют посетить больницу и проконсультироваться со специалистом.

+Дзен +Яндекс новости
Наука
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 13:43

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Метеочувствительность назвали тревожным сигналом о скрытых…
Юлия Высоцкая боялась выйти на сцену в…
Медики определили 6 привычек, вредящих коже лица и…
Татьяна Тарасова похвалила Евгению Медведеву после выступления на этапе Гран-при в…
Украинские военные корабли начали покидать…
Названы методы снятия усталости при сидячей…
В Перу археологи обнаружили таинственные геоглифы…
Оксана Самойлова в воспитательных целях привязывает дочек скотчем к…
В Сети показали новый дизайн ключа от Ferrari…
Дмитрий Маликов оставил под залог в банке пять картин художника Петра…
В российских вузах хотят ввести курс по работе с…
China Mobile назвала лучший смартфон 2019…
Маша Малиновская назвала реалити-шоу Яны Рудковской "ЯнаСупер"…
Эксперты посоветовали, как уберечь детей в сезон…
Юлианна Караулова пожаловалась на назойливого поклонника, “потрепавшего много…
Стали известны характеристики новых универсальных десантных кораблей…
Татьяна Брухунова показала видео из совместной поездки с Евгением…
Ученые назвали игнорируемые женщинами симптомы рака молочной…
Екатерина Климова оценила выступление российских фигуристок-одиночниц на этапе Гран-при в…
Психологи назвали способы побороть…
Девятилетняя барабанщица из Великобритании покорила Сеть кавером хита…
Блокировщики рекламы для Android стали рекламными…
Пелагея рассказала о воспитании двухлетней дочери…
Ученые разрабатывают пластырь для определения…
Жена Стаса Михайлова показала совместное фото со старшей дочерью Евой…
Составлен ТОП-10 самых продаваемых автомобилей премиум-класса в…
Ольга Серябкина опубликовала откровенные…
Врачи назвали первые симптомы рака…
Лолита Милявская вспомнила, как Дмитрий Иванов на коленях уговаривал ее выйти за него…
Стала известна новая функция телевизоров Xiaomi Mi TV…
Алексей Воробьев показал селфи с актером Робертом Де…
Ученые сообщили о пользе многочасовых совещаний для…
Максим Галкин похвастался успехами дочери Елизаветы в изучении французского…
Список желаний на Рождество американской девочки удивил…
«Не приведи Господь, запоет Собчак»: Андрей Разин заступился за Ольгу…
GAC выпустил кроссовер с расходом топлива 1,3 литра на 100…
Валерий Сюткин на съемках “Голоса” назвал Сергея Шнурова “хулиганьем…
Ученые рассказали, как правильно пользоваться смартфоном для улучшения состояния…
Участник "Дома-2" Артём Сорока признался в чувствах к Клавдии…
В центре Омска произошло смертельное…
Просмотреть все новости