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Метеочувствительность назвали тревожным сигналом о скрытых недугах

Плохое самочувствие во время перепадов температур и смены погоды является тревожным сигналом. Врачи называют метеочувствительность одним из симптомов скрытого недуга.

Наступление зимнего периода не для всех является временем праздников и игры со снегом. Люди, страдающие от метеочувствительности, испытывают затрудненное дыхание из-за низких температур и боли в сердце при малейших физнагрузках. Медики рекомендуют обратить внимание на одышку и непрекращающийся кашель во время морозов, что может говорить о неявных проблемах с легкими и сердцем. Особенно важно посетить специалистов мужчинам от 45 лет и больше, поскольку они являются главной группой риска.

Головокружение, упадок сил и головные боли являются симптомами атеросклероза, заболеваний сердечно-сосудистой и нервной системы. Игнорирование этих сигналов может привести к значительному вреду для здоровья. Для обычных людей стоит защищать кожу от пересыхания и обветривания, что часто говорит о дефиците витаминов Е и А. Иногда это проявляется в недугах печени, ЖКТ и сниженном иммунитете. Нужно обратить внимание и на постоянное чувство холода, которое не проходит, даже будучи тепло одетым. Такие признаки указывают на нарушения в работе щитовидной железы.

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Наука
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 13:35

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