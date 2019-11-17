Метеочувствительность назвали тревожным сигналом о скрытых недугах





Наступление зимнего периода не для всех является временем праздников и игры со снегом. Люди, страдающие от метеочувствительности, испытывают затрудненное дыхание из-за низких температур и боли в сердце при малейших физнагрузках. Медики рекомендуют обратить внимание на одышку и непрекращающийся кашель во время морозов, что может говорить о неявных проблемах с легкими и сердцем. Особенно важно посетить специалистов мужчинам от 45 лет и больше, поскольку они являются главной группой риска.Головокружение, упадок сил и головные боли являются симптомами атеросклероза, заболеваний сердечно-сосудистой и нервной системы. Игнорирование этих сигналов может привести к значительному вреду для здоровья. Для обычных людей стоит защищать кожу от пересыхания и обветривания, что часто говорит о дефиците витаминов Е и А. Иногда это проявляется в недугах печени, ЖКТ и сниженном иммунитете. Нужно обратить внимание и на постоянное чувство холода, которое не проходит, даже будучи тепло одетым. Такие признаки указывают на нарушения в работе щитовидной железы.