Названы методы снятия усталости при сидячей работе





Длительное пребывание в одной или неправильной позе оказывает вредящий эффект на кровоток. Особенно страдают сосуды в спине, что вызывает хронические боли, упадок сил и сонливость. Для людей, занятых малоподвижной или сидячей работой, нужно знать способы избавиться от негативных последствий замедленного обмена веществ. В частности, медики рекомендуют несколько упражнений, которые можно выполнять даже на рабочем месте. Помимо восстановления энергии, ежедневные физические занятия помогут исправить осанку.К таковым относится сведение и опускание лопаток вниз, ритмичное расправление плеч и втягивание живота к спине. Любые болезненные ощущения и усталость в спине и боку должны в скором времени пройти, поскольку тренировка активизирует кровообращение и метаболизм. Немаловажным может оказаться и пребывание на свежем воздухе, в чем поможет прогулка во время обеденного перерыва. Солнечные лучи также благоприятно воздействуют на настроение и подавляют развитие стресса. Кроме прочего, медики рекомендуют употреблять дневную норму воды, ведь обезвоживание является важным фактором в снижении запасов энергии.