Названы методы снятия усталости при сидячей работе
Сидячий образ жизни является разрушительным для организма при отсутствии дополнительных упражнений. Врачи говорят, что существуют методы снятия усталости во время малоподвижной работы.
Длительное пребывание в одной или неправильной позе оказывает вредящий эффект на кровоток. Особенно страдают сосуды в спине, что вызывает хронические боли, упадок сил и сонливость. Для людей, занятых малоподвижной или сидячей работой, нужно знать способы избавиться от негативных последствий замедленного обмена веществ. В частности, медики рекомендуют несколько упражнений, которые можно выполнять даже на рабочем месте. Помимо восстановления энергии, ежедневные физические занятия помогут исправить осанку.
К таковым относится сведение и опускание лопаток вниз, ритмичное расправление плеч и втягивание живота к спине. Любые болезненные ощущения и усталость в спине и боку должны в скором времени пройти, поскольку тренировка активизирует кровообращение и метаболизм. Немаловажным может оказаться и пребывание на свежем воздухе, в чем поможет прогулка во время обеденного перерыва. Солнечные лучи также благоприятно воздействуют на настроение и подавляют развитие стресса. Кроме прочего, медики рекомендуют употреблять дневную норму воды, ведь обезвоживание является важным фактором в снижении запасов энергии.
Длительное пребывание в одной или неправильной позе оказывает вредящий эффект на кровоток. Особенно страдают сосуды в спине, что вызывает хронические боли, упадок сил и сонливость. Для людей, занятых малоподвижной или сидячей работой, нужно знать способы избавиться от негативных последствий замедленного обмена веществ. В частности, медики рекомендуют несколько упражнений, которые можно выполнять даже на рабочем месте. Помимо восстановления энергии, ежедневные физические занятия помогут исправить осанку.
К таковым относится сведение и опускание лопаток вниз, ритмичное расправление плеч и втягивание живота к спине. Любые болезненные ощущения и усталость в спине и боку должны в скором времени пройти, поскольку тренировка активизирует кровообращение и метаболизм. Немаловажным может оказаться и пребывание на свежем воздухе, в чем поможет прогулка во время обеденного перерыва. Солнечные лучи также благоприятно воздействуют на настроение и подавляют развитие стресса. Кроме прочего, медики рекомендуют употреблять дневную норму воды, ведь обезвоживание является важным фактором в снижении запасов энергии.
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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 12:53