Дмитрий Маликов оставил под залог в банке пять картин художника Петра Кончаловского

Картины Кончаловского, среди которых “Автопортрет с женой”, “Яблони” и другие, написаны в 20-х годах минувшего столетия. Недавно они оказались переданы под залог в пользу банка. Эти же произведения в 2017 году Дмитрий Маликов оставлял под залог на несколько месяцев, но теперь соответствующий договор продлили до конца 2023. Документация хранится в тайне, в связи с чем сумма договора композитора с банком не указывается. Также неизвестно, зачем артисту понадобилось заложить картины известного художника.Как отметил Маликов в разговоре с журналистами Агентства “Москва”, он очень любит указанного автора, и у него сохранилось еще несколько его картин. Эксперты отмечают, что стоимость отдельных работ Кончаловского может доходить до 20 млн рублей.