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В Перу археологи обнаружили таинственные геоглифы монстров

Японские исследователи из университета Ямагата обнаружили в перуанской пустыне Наска более ста новых геоглифов гигантских размеров. Эти наземные фигуры археологи сравнили с таинственными монстрами.

Команда из Японии, исследующая "Линии Наска" в Перу, обнаружила еще 143 странных геоглифа. Исследовательская группа во главе с профессором Масато Сакаи сообщила, что на плато изображены огромные животные, монстры и другие загадочные существа. Кроме того, на рисунках можно заметить людей, птиц и четвероногих животных, таких как кошки. Размер колеблется от 5 до 100 метров в диаметре и датируется от 100 г. до н.э. до 300 г. н.э.

Археологи говорят, что они использовали технологию искусственного интеллекта, разработанную IT-фирмой для анализа данных. Новый подход привел к открытию человеческой "инопланетной" фигуры с тремя головными украшениями. Это является первым случаем, когда ИИ помог обнаружить артефактные изображения, нарисованные на земле. По мнению экспертов, древних перуанцев привлекали экзотические существа, не характерные для тех мест, где они жили, что создает огромную загадку для научного сообщества. В настоящее время специалисты разрабатывают карты местности для лучшего понимания геоглифов, что также поможет сохранить культурное наследие плато Наска.

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Наука
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 12:47

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