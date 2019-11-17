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В Сети показали новый дизайн ключа от Ferrari Roma

Новый ключ от спорткара Ferrari Roma вызвал неоднозначные реакции у автолюбителей. Показанный в Сети дизайн оказался увеличенным логотипом итальянского бренда.

Только вчера Ferrari представил обновленный спортивный автомобиль Roma, но уже появилась новая информация о продукте от марки из Италии. Последний спорткар из Маранелло оснастили 3,9-литровым двигателем V8 с двойным турбонаддувом с 612 л.с. и 561 фунт-фут ами крутящего момента. Это один из самых красивых "Феррари" на сегодняшний день, к комплекту которого недавно предоставили новый ключ. Его дизайн оказался спорным моментом среди поклонников бренда.

Ведущий популярного шоу Top Gear Джек Рикс опубликовал фотографии брелка Roma во время запуска модели в Италии. Он изображает товарный знак Ferrari с одной стороны и традиционное кожаное покрытие с другой. Похоже, что на новом ключе всего лишь две кнопки: одна для блокировки автомобиля и другая для открытия багажника. Некоторые пользователи в соцсети Twitter отмечали, что новинка является "немного броской и безвкусной", однако позволяет владельцу машины похвастаться перед окружающими. Другими недостатками называли "дешевый" вид брелка, который скорее напоминает сувенирный магнит или недорогую зажигалку.

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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 12:33

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