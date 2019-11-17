В Сети показали новый дизайн ключа от Ferrari Roma
Новый ключ от спорткара Ferrari Roma вызвал неоднозначные реакции у автолюбителей. Показанный в Сети дизайн оказался увеличенным логотипом итальянского бренда.
Только вчера Ferrari представил обновленный спортивный автомобиль Roma, но уже появилась новая информация о продукте от марки из Италии. Последний спорткар из Маранелло оснастили 3,9-литровым двигателем V8 с двойным турбонаддувом с 612 л.с. и 561 фунт-фут ами крутящего момента. Это один из самых красивых "Феррари" на сегодняшний день, к комплекту которого недавно предоставили новый ключ. Его дизайн оказался спорным моментом среди поклонников бренда.
Ведущий популярного шоу Top Gear Джек Рикс опубликовал фотографии брелка Roma во время запуска модели в Италии. Он изображает товарный знак Ferrari с одной стороны и традиционное кожаное покрытие с другой. Похоже, что на новом ключе всего лишь две кнопки: одна для блокировки автомобиля и другая для открытия багажника. Некоторые пользователи в соцсети Twitter отмечали, что новинка является "немного броской и безвкусной", однако позволяет владельцу машины похвастаться перед окружающими. Другими недостатками называли "дешевый" вид брелка, который скорее напоминает сувенирный магнит или недорогую зажигалку.
Только вчера Ferrari представил обновленный спортивный автомобиль Roma, но уже появилась новая информация о продукте от марки из Италии. Последний спорткар из Маранелло оснастили 3,9-литровым двигателем V8 с двойным турбонаддувом с 612 л.с. и 561 фунт-фут ами крутящего момента. Это один из самых красивых "Феррари" на сегодняшний день, к комплекту которого недавно предоставили новый ключ. Его дизайн оказался спорным моментом среди поклонников бренда.
Ведущий популярного шоу Top Gear Джек Рикс опубликовал фотографии брелка Roma во время запуска модели в Италии. Он изображает товарный знак Ferrari с одной стороны и традиционное кожаное покрытие с другой. Похоже, что на новом ключе всего лишь две кнопки: одна для блокировки автомобиля и другая для открытия багажника. Некоторые пользователи в соцсети Twitter отмечали, что новинка является "немного броской и безвкусной", однако позволяет владельцу машины похвастаться перед окружающими. Другими недостатками называли "дешевый" вид брелка, который скорее напоминает сувенирный магнит или недорогую зажигалку.
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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 12:33