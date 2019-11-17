Семена кунжута оказались полезными для сердца и борьбы с раком





Оздоровительные свойства кунжута были известны еще с древних времен и обширно использовались жителями Бирмы, Китая и Индии. Теперь же появились точные доказательства благоприятного воздействия семян на организм человека. В частности, отмечался омолаживающий эффект содержащихся в них антиоксидантов, фитостеролов и лигнанов, которые еще и улучшали состояние диабетиков. Это достигалось с помощью восстановления защитных функций в кровеносной системе посредством очистки от "плохого" холестерина.Частое употребление кунжута также приводит к подавлению окислительных процессов в мышцах и ЦНС. Это предотвращает упадок сил и проводит профилактику нервных заболеваний. Отмечается также ослабление болей и замедление воспалений. Поскольку в семечках содержится большое количество клетчатки, то их можно использовать для повышения защиты от злокачественных опухолей. Исследования показали, что введение кунжута в рацион помогает уменьшить размеры новообразований в молочной железе.