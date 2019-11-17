Ученые назвали игнорируемые женщинами симптомы рака молочной железы
Английские ученые рассказали о том, что люди чаще всего знают лишь об одном признаке рака молочной железы – появлении уплотнений. Специалисты назвали игнорируемые женщинами симптомы развития данной онкологии.
По словам ученых, появление уплотнений очень часто является одним из последних признаков появления рака молочной железы, поэтому он позволяет узнать о болезни уже крайне поздно. При этом существуют другие симптомы развития этого вида онкологии, о которых женщины обычно забывают. К ним относятся: потеря веса, одышка, опухшие руки, боли в спине, изменение формы груди и сосков.
Ученые провели изучение 2,3 тысячи дел, связанных с раком молочной железы. Оказалось, что каждый третий случай можно было диагностировать раньше, если бы женщины знали о существовании описанных выше симптомов. Согласно статистике, 76% пациенток обратились к врачу только после того, как обнаружили уплотнения. 17% из них впоследствии осознали, что у них были и другие симптомы, позволяющие диагностировать этот вид онкологии.
Также была отмечена интересная закономерность. Если женщина обнаруживала у себя уплотнения – она обращалась к врачу в течение 6 дней, тогда как представительницы прекрасного пола, узнавшие о «нетипичных» симптомах, тратили на это в два раза больше времени. Именно поэтому ученые советуют обращаться в больницу при появлении любых признаков, сообщает издание «Слово и Дело».
По словам ученых, появление уплотнений очень часто является одним из последних признаков появления рака молочной железы, поэтому он позволяет узнать о болезни уже крайне поздно. При этом существуют другие симптомы развития этого вида онкологии, о которых женщины обычно забывают. К ним относятся: потеря веса, одышка, опухшие руки, боли в спине, изменение формы груди и сосков.
Ученые провели изучение 2,3 тысячи дел, связанных с раком молочной железы. Оказалось, что каждый третий случай можно было диагностировать раньше, если бы женщины знали о существовании описанных выше симптомов. Согласно статистике, 76% пациенток обратились к врачу только после того, как обнаружили уплотнения. 17% из них впоследствии осознали, что у них были и другие симптомы, позволяющие диагностировать этот вид онкологии.
Также была отмечена интересная закономерность. Если женщина обнаруживала у себя уплотнения – она обращалась к врачу в течение 6 дней, тогда как представительницы прекрасного пола, узнавшие о «нетипичных» симптомах, тратили на это в два раза больше времени. Именно поэтому ученые советуют обращаться в больницу при появлении любых признаков, сообщает издание «Слово и Дело».
Наука
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 11:35