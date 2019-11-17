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Ученые назвали игнорируемые женщинами симптомы рака молочной железы

Английские ученые рассказали о том, что люди чаще всего знают лишь об одном признаке рака молочной железы – появлении уплотнений. Специалисты назвали игнорируемые женщинами симптомы развития данной онкологии.
Ученые назвали игнорируемые женщинами симптомы рака молочной железы

По словам ученых, появление уплотнений очень часто является одним из последних признаков появления рака молочной железы, поэтому он позволяет узнать о болезни уже крайне поздно. При этом существуют другие симптомы развития этого вида онкологии, о которых женщины обычно забывают. К ним относятся: потеря веса, одышка, опухшие руки, боли в спине, изменение формы груди и сосков.

Ученые провели изучение 2,3 тысячи дел, связанных с раком молочной железы. Оказалось, что каждый третий случай можно было диагностировать раньше, если бы женщины знали о существовании описанных выше симптомов. Согласно статистике, 76% пациенток обратились к врачу только после того, как обнаружили уплотнения. 17% из них впоследствии осознали, что у них были и другие симптомы, позволяющие диагностировать этот вид онкологии.

Также была отмечена интересная закономерность. Если женщина обнаруживала у себя уплотнения – она обращалась к врачу в течение 6 дней, тогда как представительницы прекрасного пола, узнавшие о «нетипичных» симптомах, тратили на это в два раза больше времени. Именно поэтому ученые советуют обращаться в больницу при появлении любых признаков, сообщает издание «Слово и Дело».

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Наука
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 11:35

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